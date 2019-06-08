أعلن مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبياكوف، أن 650 إتفاقاً بقيمة تتجاوز 3 تريليونات روبل قد أبرمت خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي اختتم أعماله السبت.

وقال كوبياكوف، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للمنتدى: "لقد حطمنا الرقم القياسي من حيث حجم الاتفاقات الموقع عليها خلال المنتدى، والاتفاقات المبرمة حتى اليوم والتي لا تعتبر سراً تجارياً عددها 650 وبلغت قيمتها 3 تريليونات و100 مليار روبل (ما يعادل حوالي 46 مليار دولار)".

وذكر كوبياكوف، الذي تولى أيضاً مهام نائب رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى، ان منتدى هذا العام جمع أكثر من 19 ألف مشارك وضيف من 145 دولة، وأن 1300 شركة أجنبية وأكثر من 2500 شركة روسية شاركت في فعالياته. وأشار إلى أن أكبر وفد كان الوفد الصيني الذي ضم 1072 عضواً، بينما حل الوفد الأمريكي ثانياً بأعضائه الـ520.

وبلغ عدد الصحفيين المعتمدين في المنتدى 4814 إعلامياً من مختلف أنحاء العالم، كما ازداد عدد شركاء المنتدى إلى 148 شركة ومؤسسة.

ولفت كوبياكوف إلى أن شركة (فيسبوك) نشرت للمرة الأولى دعايتها في منتدى بطرسبورغ.