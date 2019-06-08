أكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، ان طهران لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وقال زنغنة، السبت، في تصريح لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي: "لا تعتزم إيران الانسحاب من أوبك.. وتأسف لأن بعض الأعضاء حولوا المنظمة إلى محفل سياسي لمواجهة إثنين من الأعضاء المؤسسين هما إيران وفنزويلا". وأضاف: "وهناك بلدان في المنطقة يبديان عداء نحونا في هذه المنظمة.. نحن لسنا عدواً لهما؛ لكنهما يبديان عداء لنا.. ويستخدمان النفط كسلاح ضدنا في السوق العالمية والعالم".

وفي وقت سابق، حذر وزير النفط الايراني من خطر انهيار (أوبك) بسبب "أعمال أحادية" من بعض أعضائها؛ مضيفاً: ان طهران سترد إذا هدد أعضاء آخرون في المنظمة مصالحها، وسط سعي واشنطن لخفض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر.