وقالت الحامدي، السبت: إن العراق يمتلك من أوراق الضغط الدبلوماسية الكثيرة على الولايات المتحدة للحصول على إستثناء خاص بشأن استيراد الغاز الايراني المشغل للمحطات الكهربائية. وأضافت: ان عدم تمديد استيراد الغاز الايراني سيتسبب بكارثة خدمية خلال الأيام المقبلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة الكبير وعدم قدرة العراق على تشغيل محطاته الكهربائية. وأضافت: ان الولايات المتحدة تنظر الى العراق بخلاف دول الخليج (الفارسي) التابعة لها كونه يمتلك القدرة على المناورة والضغط للحصول على إستثناء بخصوص البضائع والغاز الايراني.