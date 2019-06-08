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رقم الخبر: 255007 تاريخ النشر: حزيران 08, 2019 الوقت: 17:56 الاقسام: اقتصاد  
بغداد ستضغط على واشنطن لإستثنائها من إستيراد الغاز الإيراني

بغداد ستضغط على واشنطن لإستثنائها من إستيراد الغاز الإيراني

أكدت النائبة في البرلمان العراقي عن تحالف البناء، ميثاق الحامدي، إمتلاك العراق القدرة للضغط على الولايات المتحدة للحصول على تمديد لإستثنائه من الحظر المفروض على ايران.

وقالت الحامدي، السبت: إن العراق يمتلك من أوراق الضغط الدبلوماسية الكثيرة على الولايات المتحدة للحصول على إستثناء خاص بشأن استيراد الغاز الايراني المشغل للمحطات الكهربائية. وأضافت: ان عدم تمديد استيراد الغاز الايراني سيتسبب بكارثة خدمية خلال الأيام المقبلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة الكبير وعدم قدرة العراق على تشغيل محطاته الكهربائية. وأضافت: ان الولايات المتحدة تنظر الى العراق بخلاف دول الخليج (الفارسي) التابعة لها كونه يمتلك القدرة على المناورة والضغط للحصول على إستثناء بخصوص البضائع والغاز الايراني.

 

 
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