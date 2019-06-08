بغداد ستضغط على واشنطن لإستثنائها من إستيراد الغاز الإيراني أكدت النائبة في البرلمان العراقي عن تحالف البناء، ميثاق الحامدي، إمتلاك العراق القدرة للضغط على الولايات المتحدة للحصول على تمديد لإستثنائه من الحظر المفروض على ايران.