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رقم الخبر: 255006 تاريخ النشر: حزيران 08, 2019 الوقت: 17:54 الاقسام: اقتصاد  
دعوة لمقاضاة أميركا بسبب حظر تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود

دعوة لمقاضاة أميركا بسبب حظر تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود

دعا عضو لجنة العمران بمجلس الشورى الاسلامي، منظمة الطيران المدني الايرانية الى مقاضاة أميركا لدى منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) بسبب حظر تزويد طائراتها بالوقود.

وقال النائب مجيد كيان بور، السبت، في تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس في تعليقه على إجراءات أميركا بوقف بيع الوقود للطائرات الايرانية خارج البلاد: في العام الماضي، فرضت أميركا عقوبات صارمة على الشعب الايراني يتمثل أحدها في منع بيع الوقود للطائرات الايرانية. وأضاف: ان بعض مطارات دول المنطقة والعالم امتنعت عن بيع الوقود لشركات الطيران الايرانية بسبب خضوعها للعقوبات الأميركية.

وأكد عضو لجنة العمران البرلمانية على ضرورة أن ترفع منظمة الطيران المدني الايراني شكوى ضد الولايات المتحدة؛ مضيفاً: يتعين على ايران وبسبب الحظر الأميركي على قطاع الطيران في البلاد تقديم شكوى الى منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو). وتابع قائلاً: في الظروف الراهنة تمتلك شركات الطيران الايرانية وسائل متعددة للالتفاف على حظر بيع وقود الطائرات؛ وفي الأشهر القليلة الماضية استطاعت هذه الطريقة حل مشاكلنا؛ لكن ينبغي على منظمة الطيران المدني ووزارة الطرق وبناء المدن ووزارة الخارجية اتخاذ استراتيجية عامة ودقيقة لتحسين وضع شركات الطيران في مجال توفير الوقود.

 

 
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