قال وزير الصناعة والتعدين والتجارة رضا رحماني: ان سبيل خروج البلاد من الظروف الراهنة يكمن في تعزيز الصادرات غير النفطية؛ مبيناً ان الوزارة رصدت 15 بلداً من دول الجوار في هذا السياق.

تصريحات رحماني هذه جاءت اليوم السبت خلال اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم الذي استعرض في إطار محاوره سبل زيادة الصادرات غير النفطية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأكد وزير الصناعة على أهمية دعم الصادرات في ظل الظروف الراهنة؛ منوهاً الى كافة الجهات المعنية بضرورة إتخاذ إجراءات منسقة لرفع حجم الصادرات الى البلدان الـ15 المرصودة وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة على الصعيد الاقتصادي للبلاد.

وأردف رحماني: ينبغي على البنك المركزي أيضاً أن يضع على سلم برامجه المتعلقة بالعملة الصعبة موضوع دعم الصادرات غير النفطية وتطوير الإنتاج المحلي. كما أعلن وزير الصناعة انه في ضوء الظروف الجديدة سيتم إستخدام شتى الآليات في مجال تحديد الرسوم لتحقيق طفرة حقيقية في حجم الصادرات غير النفطية الى 15 دولة جارة.