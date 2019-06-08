أعلنت الحكومة الهولندية عزمها للانضمام إلى الآلية المالية الأوروبية للتجارة مع ايران (إينستكس) من خلال توظيف الاستثمارات فيها.

وفي الرد على أسئلة البرلمان الهولندي حول إجراءات الإتحاد الأوروبي لمواجهة الحظر الأميركي ضد ايران، أعلنت الحكومة الهولندية، في رسالة وجهتها الى البرلمان الأربعاء الماضي ونشرت في الموقع الرسمي للحكومة، أعلنت دعمها للآلية المالية (إينستكس)، وأكدت برنامجها للاستثمار والانضمام لهذه الآلية.

وفي الرد على سؤال حول كيفية عمل "قانون الحجب" من قبل الاتحاد الأوروبي لمواجهة الحظر الأميركي، أكد وزيرا الخارجية والتجارة الهولنديان بأن الاتحاد يعتبر تأثير الحظر الأميركي العابر للحدود بأنه غير قانوني ولا يعترف به رسمياً.

وأشار أعضاء الحكومة الهولندية الى منظومة دعم التبادل التجاري المعروفة باسم (إينستكس)، وأكدوا بأن هولندا أعلنت على الدوام دعمها لآلية (إينستكس) وعزمها على المساهمة فيها. وأضافوا: انه وقبل أن تتمكن هولندا من المساهمة في هذه المنظومة يتوجب توسيعها جيداً، معتبرين ان اتخاذ القرار النهائي في هذا المجال بحاجة الى بعض الوقت.

وأشارت الرسالة الى أنه رغم انخفاض حجم التجارة بين ايران وهولندا بعد إعلان الحظر الأميركي، إلا أنه مازالت هنالك شركات هولندية صغيرة وكبيرة ناشطة في ايران وان حجم الصادرات الهولندية الى ايران بلغ 718 مليون يورو خلال العام الماضي.

وأکدت الرسالة أهمية استمرار الاتفاق النووي، وقالت: انه مادامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصدر تقريراً يثبت خرق الاتفاق النووي من جانب ايران، مثلما كان الأمر لغاية الآن، فان هولندا تسعى للحفاظ عليه.