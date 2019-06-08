وذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية، أن مجموعة من عناصر "طالبان" استهدفوا نقاط أمنية في قرية تقع في مديرية "دولتيار" بالولاية، مساء الجمعة، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار بين الجانبين، فضلا عن إصابة 3 مدنيين. وقال المتحدث باسم ولاية "غور" عبدالحق الخطى، إنه لم يتلق حتى الآن معلومات كافية عن الهجوم.