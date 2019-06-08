|رقم الخبر: 255003
|تاريخ النشر: حزيران 08, 2019
|الوقت: 17:42
|الاقسام: دوليات
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15 قتيلاً بهجوم لحركة "طالبان" بولاية غور الأفغانية
أعلن العضو بمجلس محافظة ولاية "غور" الأفغانية حميد الله مؤيد، السبت، مصرع 15 شخصا على الأقل في هجوم شنته حركة "طالبان" الإرهابية على عناصر تابعين لـ"قوات الانتفاضة الشعبية" ومدنيين.
وذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية، أن مجموعة من عناصر "طالبان" استهدفوا نقاط أمنية في قرية تقع في مديرية "دولتيار" بالولاية، مساء الجمعة، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار بين الجانبين، فضلا عن إصابة 3 مدنيين. وقال المتحدث باسم ولاية "غور" عبدالحق الخطى، إنه لم يتلق حتى الآن معلومات كافية عن الهجوم.
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