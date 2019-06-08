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رقم الخبر: 255002 تاريخ النشر: حزيران 08, 2019 الوقت: 17:42 الاقسام: محليات  
القضاء الايراني يعاقب بائع أساء للجالية الأفغانية

القضاء الايراني يعاقب بائع أساء للجالية الأفغانية

أصدر المدعي العام في قضاء نظرآباد التابع لمحافظة قزوين /غرب طهران/ روح الله أحمدي قرارا يقضي بمعاقبة بائع أساء للجالية الافغانية.


وجاء القرار بعد أن وضع البائع المذكور لافتة على باب متجره تفيد بحظر دخول الزبائن الأفغانيين.
ويقضي قرار العقوبة بتوجيه اعتذار للجالية الأفغانية على مواقع التواصل الاجتماعي وفرض خصم خاص للجالية الافغانية في الأسعار على مدى ثلاثة أشهر على ان يتم الاعلان عن هذا الخصم بواسطة لافتة تعلق في المحل فضلاً عن الزامه باجراء دراسة بحثية حول تاريخ علاقات الصداقة بين البلدين.


 

 
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