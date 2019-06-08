

وجاء القرار بعد أن وضع البائع المذكور لافتة على باب متجره تفيد بحظر دخول الزبائن الأفغانيين.

ويقضي قرار العقوبة بتوجيه اعتذار للجالية الأفغانية على مواقع التواصل الاجتماعي وفرض خصم خاص للجالية الافغانية في الأسعار على مدى ثلاثة أشهر على ان يتم الاعلان عن هذا الخصم بواسطة لافتة تعلق في المحل فضلاً عن الزامه باجراء دراسة بحثية حول تاريخ علاقات الصداقة بين البلدين.





