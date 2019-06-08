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رقم الخبر: 255001 تاريخ النشر: حزيران 08, 2019 الوقت: 17:40 الاقسام: محليات  
130 الف سائح اجنبي زار محافظة "فارس" الايرانية

130 الف سائح اجنبي زار محافظة "فارس" الايرانية

أعلن مدير عام منظمة السياحة والثقافة والصناعات اليدوية بمحافظة فارس جنوبي ايران، عن زيارة 130 الفا و609 سواح اجانب للمواقع الاثرية والثقافية في شهرين خلال فترة 21 مارس/آذار حتى 20 مايو/أيار2019.

واوضح "مصيب اميري" في تصريح اليوم السبت، أن تدفق السياح على محافظة فارس (مركزها شيراز) سجل نموا بنسبة 8 بالمئة على اساس سنوي.
وبيّن أن موقع "تخت جمشيد" بصفته تراثا عالميا قد استقبل 28 الفا و809 سائح وأثر" نقش رستم" 24 الفا و322 سائحا و مجموعة حافظية (تضم قبر حافظ الشيرازي) 20 الفا و863 سائحا، إذ جاءت بصدارة الاماكن التي قصدها الزوار الاجانب.

 

 
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