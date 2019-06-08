أعلن مدير عام منظمة السياحة والثقافة والصناعات اليدوية بمحافظة فارس جنوبي ايران، عن زيارة 130 الفا و609 سواح اجانب للمواقع الاثرية والثقافية في شهرين خلال فترة 21 مارس/آذار حتى 20 مايو/أيار2019.

واوضح "مصيب اميري" في تصريح اليوم السبت، أن تدفق السياح على محافظة فارس (مركزها شيراز) سجل نموا بنسبة 8 بالمئة على اساس سنوي.

وبيّن أن موقع "تخت جمشيد" بصفته تراثا عالميا قد استقبل 28 الفا و809 سائح وأثر" نقش رستم" 24 الفا و322 سائحا و مجموعة حافظية (تضم قبر حافظ الشيرازي) 20 الفا و863 سائحا، إذ جاءت بصدارة الاماكن التي قصدها الزوار الاجانب.



