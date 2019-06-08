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رقم الخبر: 254997 تاريخ النشر: حزيران 08, 2019 الوقت: 17:30 الاقسام: دوليات  
سيئول تتمسّك بالتطبيع مع بيونغ يانغ

سيئول تتمسّك بالتطبيع مع بيونغ يانغ

أعلنت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانج كيونج – وها"، إن بلادها والولايات المتحدة يعتقدان أن عملية إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى الشهر الماضي لا تستحق تعليق المحادثات مع النظام.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية عن "كانج"، قولها، خلال منتدى أمني في سلوفاكيا، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حللتا عملية الإطلاق في أوائل مايو الماضي وقررتا اتباع نهج لطيف حول هذا الموضوع، وأضافت "رأينا أن هذا لا يستحق كسر زخم الحوار، لكن إذا وصل الاستفزاز إلى حد معين لا يمكن التسامح معه".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت عدة صواريخ وقذائف قصيرة المدى يومي 4 و 9 الشهر الماضي احتجاجًا واضحًا على المفاوضات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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