وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس صباح اليوم السبت إلى العاصمة العراقية بغداد للقاء رئيسي الجمهورية والحكومة برهم صالح، وعادل عبد المهدي.

وتأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أيام على الاتصال الهاتفي بين ماس ونظيره العراقي محمد علي الحكيم وبحثا فيه أهمية تحقيق الاستقرار في المنطقة والدفع باتجاه التوصل إلى حل الأزمات وفق قرارات المرجعيات الدولية.





