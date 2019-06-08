دخلت اول قافلة للسياح العراقيين اليوم السبت الى محافظة ايلام غربي البلاد بالتزامن مع عطلة عيد الفطر السعيد.

وتاتي هذه الزيارة السياحية تتويجا للاتفاق التي تم التوقيع عليه خلال زيارة وفد من محافظة ايلام الى العراق موخرا من اجل تطوير التعاون السياحي بين هذه المحافظة ومحافظات النجف الاشرف والمثني والديوانيه العراقية.

وتستغرق زيارة اولى القوافل السياحية العراقية التي تضم 47 سائحا، 4 ايام يقوم خلالها هؤلاء السياح بزيارة المعالم السياحية التاريخية والطبيعية في محافظة ايلام.





