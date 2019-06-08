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رقم الخبر: 254995 تاريخ النشر: حزيران 08, 2019 الوقت: 17:26 الاقسام: محليات  
دخول اول قافلة للسياح العراقيين الى محافظة ايلام غربي البلاد

دخول اول قافلة للسياح العراقيين الى محافظة ايلام غربي البلاد

دخلت اول قافلة للسياح العراقيين اليوم السبت الى محافظة ايلام غربي البلاد بالتزامن مع عطلة عيد الفطر السعيد.

وتاتي هذه الزيارة السياحية تتويجا للاتفاق التي تم التوقيع عليه خلال زيارة وفد من محافظة ايلام الى العراق موخرا من اجل تطوير التعاون السياحي بين هذه المحافظة ومحافظات النجف الاشرف والمثني والديوانيه العراقية.
وتستغرق زيارة اولى القوافل السياحية العراقية التي تضم 47 سائحا، 4 ايام يقوم خلالها هؤلاء السياح بزيارة المعالم السياحية التاريخية والطبيعية في محافظة ايلام.


 

 
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