

وفي حوار خاص لـ وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، لفت العميد زاهديان الى ان ايران وبشهادة العالم تبذل جهودا حثيثة وبما يفوق مسؤولياتها في سياق مكافحة المخدرات؛ مطالبا الدول الاوروبية ان تكون على قدر المسؤولية في هذا الخصوص لتفادي النتائج الخطيرة الناجمة عن انتشار واسع لظاهرة المخدرات في ارجاء هذه البلدان.

وردا على سؤال حول طبيعة التعاون بين ايران وافغانستان في مجال مكافحة المخدرات، قال : نحن نبحث من خلال اجراء مشاورات مع الاوساط الدولية والمسؤولين الافغان في سبل تعزيز مسؤولياتهم ودورهم على صعيد مكافحة المخدرات.

ونوّه رئيس شرطة مكافحة المخدرات، الى ان حجم ضبط المخدرات خلال العام الماضي في ايران بلغ 800 طن، فيما تمكنت افغانستان من ضبط 200 طن فقط خلال الفترة ذاتها.

وتابع العميد زاهديان، ان هذه الاحصائية تشير الى ان مكافحة المخدرات لا تتم بصورة عملانية في افغانستان؛ بما يستدعي من الحكومة الافغانية ان تعيد النظر في برامجها الهادفة الى مواجهة هذه الظاهرة.

وفي السياق نفسه، اشار القائد الامني الايراني الى ان هناك عددا من الدول الغربية متواجدة في افغانستان بذريعة مكافحة المخدرات دون ان تقوم بأي خطوة في هذا الخصوص، بل العكس شهدت بعض المناطق الافغانية التي تتواجد فيها تلك الدول زيادة في حجم انتاج المخدرات؛ مما يثير القلق بان تلك الدول هی نفسها ضالعة في هذا الامر.

وطالب العميد زاهديان الاوساط الدولية المعنية بما فيها منظمة الامم المتحدة باجراء تحقيق وتقصي هذه القضية.





