هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، واصفا إياه بأنه مجرد ممثل تليفزيوني لكن نجاحه في أداء دور الرئيس في مسلسل تلفزيوني لا يعني أنه يملك صفات رئيس دولة، بحسب "البيان".

وأضاف، أن التمثيل يحتاج موهبة لكن إدارة شؤون الدولة تتطلب مواصفات خاصة وخبرة وقدرة على حل المشكلات.

وكان الممثل زيلينسكي انتخب رئيساً لأوكرانيا أبريل الماضي ودوره الذي لعبه بإحدى المسلسلات كأستاذ جامعي أكسبه شهرة واسعة، وقد سبق وأن وعد زيلينسكي خلال الحملة الانتخابية بإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا، وأبدى استعداداً لمناقشة هذه الأزمة مع موسكو بخلاف سلفه بيترو بوروشنكو.

ومنذ تولّي الرئيس الاوكراني الجديد (الممثل الكوميدي) سارع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبناء خط التواصل مع القيادة الأوكرانية الجديدة بناءً على خطواتها وأفعالها.

وأعلنت الخارجية الروسية بخصوص تصرفات وتصريحات زيلينسكي قائلة: "على أي حال، فإن الرئيس الروسي كشخص يحدد السياسة الخارجية للدولة الروسية، ويحدد، بما في ذلك، اتجاه السياسة بخصوص أوكرانيا، سيقوم ببناء خط تواصله مع قيادة أوكرانيا على وجه التحديد على أساس هذه التصريحات والإجراءات الملموسة ".

يذكر أن الموقف الروسي من النتائج الأولية للانتخابات الأوكرانية اتسم بالتفاؤل إذ رأى رئيس الوزراء دميتري مدفيديف أن هناك فرصة لتحسين العلاقة بين أوكرانيا وروسيا، على أساس التعقل والصدق والنهج العملي وتحمل المسؤولية وفق الحقائق السياسية في أوكرانيا، مع الأخذ بالاعتبار القيمة العميقة للعلاقات بين الشعبين الروسي والأوكراني.

يذكر أن فلاديمير زيلينسكي فاز بفارق كبير في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، على منافسه الرئيس الحالي، بيوتر بوروشينكو، وذلك بحصوله على نسبة 73.21 في المئة من الأصوات بعد فرز 99 في المئة من أصوات الناخبين، وفقا للجنة الانتخابات المركزية، في حين صوت لصالح الرئيس الحالي للبلاد، بيوتر بوروشينكو، 24.46 في المئة من الناخبين.