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رقم الخبر: 254990 تاريخ النشر: حزيران 08, 2019 الوقت: 17:40 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الربيع في عاصمة الفن الايراني الأصيل "إصفهان"

الربيع في عاصمة الفن الايراني الأصيل "إصفهان"

تقع مدينة اصفهان في الصفح الشرقي لجبال "زاغرس" ولا يقل تاريخها عن تاريخ البلاد وشيدت على طمي نهر "زاينده رود".

يطلق على مدينة اصفهان لقب "نصف جهان" ما يعني "نصف الكون" وذلك لما تحيط به من معالم وآثار وصفح تاريخية وأبنية تعكس الهوية الحقيقية لفن العمارة الاسلامية والايرانية، إضافة الى حضارة عريقة، حيث كانت عاصمة للعدد من الحكومات الفارسية طوال التاريخ.

الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"الربيع في عاصمة الفن الايراني الاصيل "إصفهان"
 
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مصدر الخبر: الوفاق-مهر
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