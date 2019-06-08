منطقة "كنج نامه" التاريخية السياحية في همدان شهدت منطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في محافظة همدان (غرب ايران)، توافد أعداد كبيرة من من السياح المحليين والأجانب في عطلة عيد الفطر السعيد.