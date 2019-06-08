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رقم الخبر: 254987 تاريخ النشر: حزيران 08, 2019 الوقت: 17:41 الاقسام: الوسائط المتعددة  
منطقة "كنج نامه" التاريخية السياحية في همدان

منطقة "كنج نامه" التاريخية السياحية في همدان

شهدت منطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في محافظة همدان (غرب ايران)، توافد أعداد كبيرة من من السياح المحليين والأجانب في عطلة عيد الفطر السعيد.
منطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدانمنطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدان
منطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدانمنطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدان
منطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدانمنطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدان
منطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدانمنطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدان
منطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدانمنطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدان
منطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدانمنطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدان
منطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدانمنطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدان
منطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدانمنطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدان
منطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدانمنطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدان
منطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدانمنطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدان
منطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدانمنطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدان
منطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدانمنطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدان
منطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدانمنطقة "كنجنامه" التاريخية السياحية في همدان
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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