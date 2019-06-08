لاعب ألماني يتزوج عراقية وأردوغان شاهد على الزواج حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة، أمس الجمعة، حفل زفاف لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل على الممثلة التي وُلدت في السويد أمينة جولشه.