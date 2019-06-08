|رقم الخبر: 254986
|تاريخ النشر: حزيران 08, 2019
|الوقت: 17:47
|الاقسام: رياضة
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لاعب ألماني يتزوج عراقية وأردوغان شاهد على الزواج
حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة، أمس الجمعة، حفل زفاف لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل على الممثلة التي وُلدت في السويد أمينة جولشه.
جولشه هي من أبٍ عراقي وأمٍ تركية، وكانت قد توجت بـ لقب ملكة جمال تركيا عام 2014، ثم بدأت بالتمثيل في 2015.
وجرت مراسم حفل الزفاف في فندق "فور سيزون" بمنطقة بشيكطاش بمدينة إسطنبول؛ حيث شارك أردوغان وعقيلته في الحفل كشاهدي زواج.
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