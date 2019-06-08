وقال مصدر مقرب من مكتب الوزارة لـ"الاخبارية"، إن "وزارة الشباب والرياضة دعمت فكرة احد العراقيين المتواجدين في البرازيل من اجل دعوة النجوم البرازيليين الى العاصمة بغداد".

واوضح المصدر أن "الاتصالات مستمرة بين مكتب الوزارة والشخص العراقي من اجل جلب النجوم الى بغداد في افتتاح ملعب الحبيبية بالعاصمة بغداد، حيث ستكون هذه الجهود سعياً لرفع الحظر عن بغداد".

وكان وزارة الشباب والرياضة، قد اكدت بأن ملعب الحبيبية سيتم افتتاحه خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.