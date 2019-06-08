|رقم الخبر: 254985
|تاريخ النشر: حزيران 08, 2019
|الوقت: 17:44
|الاقسام: رياضة
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وزارة الشباب والرياضة تدعم خطوة حضور نجوم البرازيل الى العراق
دعمت وزارة الشباب والرياضة في العراق خطوة مجيء نجوم المنتخب البرازيلي السابقين لحضور حفل افتتاح ملعب الحبيبية في العاصمة بغداد.
وقال مصدر مقرب من مكتب الوزارة لـ"الاخبارية"، إن "وزارة الشباب والرياضة دعمت فكرة احد العراقيين المتواجدين في البرازيل من اجل دعوة النجوم البرازيليين الى العاصمة بغداد".
واوضح المصدر أن "الاتصالات مستمرة بين مكتب الوزارة والشخص العراقي من اجل جلب النجوم الى بغداد في افتتاح ملعب الحبيبية بالعاصمة بغداد، حيث ستكون هذه الجهود سعياً لرفع الحظر عن بغداد".
وكان وزارة الشباب والرياضة، قد اكدت بأن ملعب الحبيبية سيتم افتتاحه خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.
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