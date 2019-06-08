قدم تورونتو رابتورز عرضا رائعا في الربع الثالث ليفوز 105-92 على جولدن ستيت وريورز حامل اللقب يوم الجمعة ويصبح على بعد انتصار واحد من إحراز لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لأول مرة.

وتقدم وريورز 25-17 في الربع الأول على أرضه بعد أداء دفاعي قوي لكن رابتورز قلص الفارق إلى أربع نقاط مع نهاية النصف الأول.

وتفوق رابتورز تماما في الربع الثالث على بطل الدوري في آخر موسمين وسجل 37 نقطة مقابل 21 فقط لصاحب الأرض مستفيدا من تألق كواي ليونارد الذي أنهى المباراة بإحراز 36 نقطة.

وسجل ليونارد خلال الربع الثالث فقط 17 نقطة بينما أضاف البديل سيرج إيباكا خلال المباراة 20 نقطة وساعد بشكل مؤثر في الانتصار.

وقال نيك نيرس مدرب رابتورز ”كواي بدأ النصف الثاني برميتين ثلاثيتين رائعتين وساهم ذلك في تغيير مشاعر الجميع“.

ويستضيف تورونتو يوم الاثنين المباراة الخامسة في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

ولم ينجح قبل ذلك سوى كليفلاند كافاليرز، بقيادة ليبرون جيمس، في تحويل تأخره 3-1 في سلسلة الدور النهائي إلى انتصار باللقب حينما فعل ذلك أمام وريورز عام 2016.

وقال ستيف كير مدرب وريورز ”يجب محاولة الفوز بمباراة واحدة. سنسافر إلى تورونتو غدا... سنرى ما يمكننا أن نفعله بشكل أفضل وسنحاول الفوز بالمباراة“.