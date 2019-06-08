سجل شارل لوكلير أسرع زمن في تجارب سباق كندا اليوم الجمعة بعدما استفاد فيراري من سوء حظ مرسيدس حيث شاهد لويس هاميلتون بطل فورمولا 1 الفترة الثانية من حارة الصيانة بعد اصطدامه بالحواجز.

وسجل لوكلير القادم من موناكو أفضل زمن خلال يوم الجمعة بلغ دقيقة واحدة و12.177 ثانية متفوقا بفارق 0.074 ثانية على زميله الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات.

ومنح هذا فيراري دفعة معنوية كان في أمس الحاجة اليها حيث يرغب في تجديد التحدي مع مرسيدس في كندا.

وهيمن مرسيدس على الموسم حيث فاز هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس زميله في الفريق بكل السباقات الستة التي أقيمت حتى الآن وحققا المركزين الأول والثاني في خمسة منها.

واحتل بوتاس المركز الثالث في التجارب الثانية تلاه كارلوس ساينز سائق مكلارين والدنمركي كيفن ماجنوسن سائق هاس.

وشهدت الحلبة تصادم العديد من السيارات بالحواجز من بينها هاميلتون الذي انتهى يومه قبل الأوان.

وبعد الهيمنة على التجارب الأولى حاول مرسيدس الذي استخدم محركا خضع لتحديثات استعراض عضلاته مرة أخرى في الفترة الثانية حتى ارتكب هاميلتون خطأ نادرا أدى إلى اصطدامه بالجدار ليدخل بعدها حارة الصيانة.

وكان أنطونيو جيوفيناتسي طرفا في حادث خطير في الفترة الصباحية حين اصطدمت سيارته الفا روميو بالحواجز ليستخدم المشرفون سيارة الأمان الافتراضية.

وسجل هاميلتون بطل العالم خمس مرات أفضل زمن في التجارب الأولى في أجواء متربة وقطع السائق البريطاني الحلبة، التي تحمل اسم جاك فيلينيف أسطورة فيراري، في دقيقة واحدة و12.767 ثانية متفوقا بفارق 0.147 ثانية على بوتاس بينما حل لوكلير ثالثا.

كما يتفوق هاميلتون على بوتاس في صدارة الترتيب العام للسائقين بفارق 17 نقطة.

وحل فيتل، الذي فاز بسباق كندا من مركز أول المنطلقين العام الماضي ويتأخر في الترتيب العام بفارق 55 نقطة عن هاميلتون، في المركز الخامس صباحا خلف ماكس فرستابن سائق رد بول.

وسيحاول هاميلتون الفوز بلقب سباق جائزة كندا الكبرى يوم الأحد ليعادل الرقم القياسي لمايكل شوماخر الفائز بهذا السباق سبع مرات في الفترة بين 1994 و2004.