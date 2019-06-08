يزداد الحديث عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد يوماً بعد الآخر في ظل تلميح اللاعب في أكثر من مناسبة عن رغبته في خوض تحدي جديد خارج أسوار ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان الفرنسي.

صحيفة أس الإسبانية وضحت في تقاريرها بأن كيليان مبابي قرر العمل مع زين الدين زيدان الموسم المقبل في ريال مدريد، وأوصل هذه الرسالة إلى المدرب الفرنسي، ورغم ذلك لن يتحرك ريال مدريد بسهولة للتعاقد معه في ظل الظروف الحالية.

وادعت أس بأن ريال مدريد وباريس سان جيرمان يعلمان برغبة مبابي بالانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو، لكن ناصر الخليفي رئيس باريس لن يسهل اتمام الصفقة، وهو ما يمنع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من الدخول في معترك التفاوض على ضمه إن لم يعلن اللاعب رغبته بالرحيل عن باريس.

وقرر مبابي اتخاذ الخطوة الأولى بنفسه لتسهيل انتقاله إلى ريال مدريد وذلك عبر إبلاغ زيدان بأنه يريد العمل معه، كما يريد إطلاع مدربه توماس توخيل حول رغبته بالرحيل عن باريس في أقرب فرصة ممكنة.