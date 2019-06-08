وقالت الصحيفة إن جاريث بيل لديه موقفاً حازماً من حيث رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل ، على الرغم من أن المدرب زين الدين زيدان أوضح علناً أنه لا يريده في فريقه.



ونقل جوناثان بارنيت وكيل أعمال الجناح الويلزي هذا القرار إلى مجلس إدارة النادي الملكي ، فيما أكدت هذه المصادر أن اللاعب هو نفسه من طلب عقد هذا الاجتماع لنقل موقفه إليهم.



وذهبت الصحيفة المدريدية إلى أبعد من ذلك ، حيث أفادت بأن جاريث بيل لم يطلب فقط الاستمرار مع ريال مدريد ، بل طلب أيضاً من النادي عدم الاستماع إلى أي عروض لأنه لا ينوي الرحيل.