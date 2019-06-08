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رقم الخبر: 254981 تاريخ النشر: حزيران 08, 2019 الوقت: 17:43 الاقسام: رياضة  
جاريث بيل يحسم موقفه النهائي من مغادرة ريال مدريد

جاريث بيل يحسم موقفه النهائي من مغادرة ريال مدريد

حسم اللاعب الويلزي جاريث بيل موقفه النهائي من مغادرة ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية حسبما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية بعد ظهر اليوم السبت.

وقالت الصحيفة إن جاريث بيل لديه موقفاً حازماً من حيث رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل ، على الرغم من أن المدرب زين الدين زيدان أوضح علناً أنه لا يريده في فريقه.

ونقل جوناثان بارنيت وكيل أعمال الجناح الويلزي هذا القرار إلى مجلس إدارة النادي الملكي ، فيما أكدت هذه المصادر أن اللاعب هو نفسه من طلب عقد هذا الاجتماع لنقل موقفه إليهم.

وذهبت الصحيفة المدريدية إلى أبعد من ذلك ، حيث أفادت بأن جاريث بيل لم يطلب فقط الاستمرار مع ريال مدريد ، بل طلب أيضاً من النادي عدم الاستماع إلى أي عروض لأنه لا ينوي الرحيل.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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