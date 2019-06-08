أخيراً انتهى مسلسل ريال مدريد وإدين هازارد، النجم البلجيكي ينتقل رسمياً إلى النادي الملكي من صفوف تشيلسي الإنجليزي في صفقة تاريخية قد تبلغ قيمتها 150 مليون.

هازارد يرحل عن صفوف تشيلسي والدوري الإنجليزي الممتاز بعد 7 مواسم من السحر والإنجازات والألقاب مع البلوز، وضع اسمه بالفعل ضمن أساطير النادي اللندني.

وصمم البلجيكي إدين هازارد الذي لعب في صفوف تشيلسي منذ وأن كان عمر 21 عاماً أن يودع جماهير البلوز برسالة عاطفية بعد دقائق قليلة من إعلان رحيله إلى ريال مدريد.

ونشر إدين هازارد رسالة وبيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الشخصية الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تويتر وانستجرام يودع فيها نادي تشيلسي وجماهيره.

وجاءت رسالة أدين هازارد الوداعية على النحو التالي”: إلى الجميع أصدقائي وعائلتي في تشيلسي، انتم تعرفون الآن أنني سوف أنضم للعب في صفوف ريال مدريد، الأمر واضح الآن ليس سراً أنه كان حلمي أن ألعب لهم منذ أن كنت طفلاً صغيراً، لقد قدم كل شيء أمتلكه على الرغم من الضغوطات ووسائل الإعلام خصوصاً في الستة أشهر الأخيرة”.