شيدت أعلى قلعة رملية في العالم بألمانيا، حيث نحت 20 فناناً 11 ألف طن من الرمال، خلال عشرة أيام فقط لإنشائها، والتي تبلغ طولها 58 قدماً، والتي تشبه إلى حد كبير المدن الخيالية في مسلسل صراع العروش.

بنيت القلعة ضمن مهرجان منحوتات الرمال السنوية في بينز بدولة ألمانيا، حيث يبلغ طولها 17.66 متراً وتخطت الرقم القياسي العالمي السابق بـ 98 سم، وتم استيراد رمل خاص سهل النحت من هولندا وضغطه بالماء، وفقا لجريدة ديلى ميل البريطانية.

حصل المنظم توماس فان دونجن، على شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية تقديراً لإبداعه، الذي استغرق عشرة أيام وعشرين فناناً و11 ألف طن من الرمل للبناء.

تقام المسابقة في الجزيرة سنوياً منذ عام 2010، لكن كان الغرض للمجموعة الفائزة لهذا العام كان عليها الانتظار عدة سنوات تحطيم الرقم القياسي العالمي وتفتح القلعة أبوابها للجمهور، حيث يمكن مشاهدتها ضمن معرض منحوتات الرمال في ألمانيا.