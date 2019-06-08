ضربت هزة ارضية بقوة اربع درجات على مقياس ريختر مدينة ورزقان بمحافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب ايران) فجر اليوم السبت دون وقوع خسائر بشرية أو مالية.

وسجل مركز رصد الزلازل في جامعة طهران الزلزال عند الساعة الثانية و12 دقيقة من فجر اليوم وفي عمق 10 كيلومترات وعلى عرض 38.41 درجة وطول جغرافي 46.68 درجة.

ولم ترد لحد الان اي تقارير عن الخسائر المحتملة جراء هذا الزلزال.

مدينة ورزقان من المدن المهمة والمنجمية في محافظة اذربايجان الشرقية .