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رقم الخبر: 254914 تاريخ النشر: حزيران 08, 2019 الوقت: 08:57 الاقسام: سياسة  
زلزال خفيف يضرب شمال غرب البلاد دون وقوع خسائر

زلزال خفيف يضرب شمال غرب البلاد دون وقوع خسائر

ضربت هزة ارضية بقوة اربع درجات على مقياس ريختر مدينة ورزقان بمحافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب ايران) فجر اليوم السبت دون وقوع خسائر بشرية أو مالية.

وسجل مركز رصد الزلازل في جامعة طهران الزلزال عند الساعة الثانية و12 دقيقة من فجر اليوم وفي عمق 10 كيلومترات وعلى عرض 38.41 درجة وطول جغرافي 46.68 درجة.

ولم ترد لحد الان اي تقارير عن الخسائر المحتملة جراء هذا الزلزال.

مدينة ورزقان من المدن المهمة والمنجمية في محافظة اذربايجان الشرقية .

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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