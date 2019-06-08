اعلن رئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان رغبة بلاده بتطوير التعاون الاقتصادي مع ايران في اطار الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، مؤكدا بان يريفان ستواصل التعاون مع طهران.

وقال باشینیان في کلمته امس الجمعة امام الاجتماع العام للملتقى الاقتصادي الدولي المنعقد في سان بطرسبورغ بروسيا ان الاتحاد الاقتصادي الاوراسي وقع مع ايران اتفاقا لانشاء منطقة تجارية حرة وبامكان ارمينيا وهي ترغب بان تؤدي دورا مهما في هذا المجال (تعاون ايران مع الاتحاد الاوراسي).

وصرح بان مشارکة ارمينيا وايران وجورجيا في اطار الاتحاد الاقتصادي الاوراسي يمكنها ان تكون مفيدة وان تساعد في المزيد من نمو وتقدم الدول الثلاث.