  • السبت ٤ شوال ١٤٤٠
  • السبت , يونيو 08, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254906 تاريخ النشر: حزيران 08, 2019 الوقت: 08:16 الاقسام: سياسة  
قائد الحرس الثوري يعزي السيد نصر الله بوفاة شقيقته

قائد الحرس الثوري يعزي السيد نصر الله بوفاة شقيقته

قدم قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، يوم الجمعة، التعازي الى الامين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، بوفاة شقيقته الحاجة زكية عبدالرحيم نصرالله.

وجاء في برقية اللواء سلامي الى السيد نصر الله؛ تلقيت ببالغ الاسى والاسف الخبر المفجع بوفاة شقيقتكم الكريمة الصالحة الحاجة "السيدة زكية عبدالكريم نصر الله"، والتي تلالات ضمن الشريحة المؤمنة المواكبة والداعمة لحزب الله ومقاتلي جبهة المقاومة الاسلامية.

وقدم قائد الحرس الثوري، التعازي اصالة عن نفسه ونيابة عن قادة ومقاتلي حرس الثورة الاسلامية، بهذا المصاب الجلل، الى عائلة السيد نصر الله الكريمة والشعب اللبناني الابي والمقاوم ، داعيا الباري تعالى للفقيدة الراحلة الرحمة والغفران وللسيد المجاهد حسن نصر الله، وسائر المفجوعين جميل الصبر والسلوان والاجر الجزيل.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2724 sec