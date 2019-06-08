قدم قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، يوم الجمعة، التعازي الى الامين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، بوفاة شقيقته الحاجة زكية عبدالرحيم نصرالله.

وجاء في برقية اللواء سلامي الى السيد نصر الله؛ تلقيت ببالغ الاسى والاسف الخبر المفجع بوفاة شقيقتكم الكريمة الصالحة الحاجة "السيدة زكية عبدالكريم نصر الله"، والتي تلالات ضمن الشريحة المؤمنة المواكبة والداعمة لحزب الله ومقاتلي جبهة المقاومة الاسلامية.

وقدم قائد الحرس الثوري، التعازي اصالة عن نفسه ونيابة عن قادة ومقاتلي حرس الثورة الاسلامية، بهذا المصاب الجلل، الى عائلة السيد نصر الله الكريمة والشعب اللبناني الابي والمقاوم ، داعيا الباري تعالى للفقيدة الراحلة الرحمة والغفران وللسيد المجاهد حسن نصر الله، وسائر المفجوعين جميل الصبر والسلوان والاجر الجزيل.