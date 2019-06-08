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رقم الخبر: 254905 تاريخ النشر: حزيران 08, 2019 الوقت: 08:14 الاقسام: سياسة  
السفير الايراني في برازيليا يلتقي النائب الاول للرئيس البرازيلي

السفير الايراني في برازيليا يلتقي النائب الاول للرئيس البرازيلي

التقى السفير الايراني في برازيليا علي سقائيان امس الجمعة النائب الاول للرئيس البرازيلي هاميلتون موران.

وجرى البحث خلال اللقاء بشان العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والمواضيع المدرجة في جدول الاعمال لتنمية التعاون الثنائي.

واشار النائب الاول للرئيس البرازيلي الى العلاقات العريقة بين البلدين والممتدة الى 116 عاما ، واصفا ايران بانها ذات حضارة ممتدة الاف الاعوام وتعد اللاعب الرئيس في منطقة الشرق الاوسط.

كما اكد موران عزم الحكومة البرازيلية لصون العلاقات الثنائية مع ايران في مستوى عال.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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