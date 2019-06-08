التقى السفير الايراني في برازيليا علي سقائيان امس الجمعة النائب الاول للرئيس البرازيلي هاميلتون موران.

وجرى البحث خلال اللقاء بشان العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والمواضيع المدرجة في جدول الاعمال لتنمية التعاون الثنائي.

واشار النائب الاول للرئيس البرازيلي الى العلاقات العريقة بين البلدين والممتدة الى 116 عاما ، واصفا ايران بانها ذات حضارة ممتدة الاف الاعوام وتعد اللاعب الرئيس في منطقة الشرق الاوسط.

كما اكد موران عزم الحكومة البرازيلية لصون العلاقات الثنائية مع ايران في مستوى عال.