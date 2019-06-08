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رقم الخبر: 254903 تاريخ النشر: حزيران 07, 2019 الوقت: 20:59 الاقسام: محليات  
السیطرة على نيران اندلعت في 5 زوارق تجارية جنوب البلاد

السیطرة على نيران اندلعت في 5 زوارق تجارية جنوب البلاد

أعلن حاكم مدينة عسلوية "عبدالنبي يوسفي" عن السيطرة على نيران اندلعت في 5 زوارق تجارية في مرفأ نخل تقي التابع للمدينة بمحافظة بوشهر جنوب ايران.

وقال يوسفي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "إرنا" اليوم الجمعة: ان الحادث وقع في الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي (الخامسة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش) حيث احترقت 3 زوارق بنسبة مائة بالمائة، فيما احترق زورقان آخران بنسبة 30 الى 70 بالمائة.

واضاف: انه تمت السيطرة على النيران من قبل فرق الاطفاء في الساعة الثالثة عصرا.

واوضح بأن الحادث لم يسفر عن وقوع اي اصابات او ضحايا، وقال: ان فريقا فنيا متخصصا يقوم في الوقت الحاضر بدراسة اسباب الحادث وتقييم الاضرار.

ويقع مرفأ نخل تقي التابع لمدينة عسلوية على بعد 295 كم الى الجنوب من مدينة بوشهر مركز محافظة بوشهر جنوب ايران.

 
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