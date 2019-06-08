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رقم الخبر: 254902 تاريخ النشر: حزيران 07, 2019 الوقت: 20:56 الاقسام: محليات  
ظريف يرد على مزاعم أميركا وحلفائها حول البرنامج الصاروخي الايراني

ظريف يرد على مزاعم أميركا وحلفائها حول البرنامج الصاروخي الايراني

ردّ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على المزاعم الجديدة التي ساقتها اميركا وبعض حلفائها حول البرنامج الصاروخي الايراني.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): ان الولايات المتحدة التي انتهکت القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي بخروجها من الاتفاق النووي أو حلفائها الذين ينتهكون الآن نص القرار حول تطبيع العلاقات الاقتصادية مع ايران، ليسوا في موقع يؤهلهم للاصرار في الموضوع الصاروخي وفق تفسيرهم الاعتباطي والمزاجي لنصوص القرار في الوقت يرفدون قتلة اليمنيين بكميات هائلة من الاسلحة.

وأضاف: انه وعلى النقيض من مزاعم بومبيو فان القرار 2231: ألف) يطلب من ايران ولا يمنعها؛ ب) ان لا تقوم  ايران بأي نشاط مرتبط بالصواريخ الباليستية "المصممة" لتكون قادرة على حمل الاسلحة "النووية".. صواريخنا لم تصمم لحمل الاسلحة النووية – التي لا نسعى لصنعها - .

وکان ترامب وماکرون قد طرحا خلال لقائهما یوم امس مزاعم حول البرنامج الصاروخی الايراني وبعض القضايا الاخرى.

 
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