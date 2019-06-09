صرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية "يوشيهيدة سوغا" بأن بلاده لا تألو جهداً من اجل ان تكون زيارة رئيس وزراء بلاه شينزو آبي الى طهران مثمرة.

وأفادت صحیفة "آساهي" اليابانية، نقلا عن هذا المسؤول، ان زيارة آبي الى طهران هي اول زيارة لرئيس وزراء ياباني الى طهران منذ 4 عقود وينبغي علينا العمل من اجل ان تكون هذه الزيارة مثمرة ومفيدة.

واشارت الصحيفة الى انه من المقرر ان تجري خلال الزيارة محادثات بين كبار مسؤولي البلدين، وقالت: ان الحكومة لم تعلن لغاية الآن التفاصيل الكاملة للزيارة والبرامج المتعلقة بها.

ونوهت الصحيفة الى خروج اميركا من الاتفاق النووي قبل اكثر من عام، وقالت: انه لهذا السبب فان الزيارة تعتبر ملحوظة تماما وان المهم هو الهدف منها اي خفض التوترات الاقليمية.

وأکدت "آساهي" بأن اليابان لا ترغب ابدا بحدوث التوتر في هذه المنطقة، وقالت: ان اليابان تؤمن القسم الاكبر من حاجتها للنفط من منطقة الشرق الاوسط، لذا فان استقرار المنطقة مهم جدا بالنسبة لها.