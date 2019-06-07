*شهداء وجرحى مدنيين بنيران مدفعية العدوان في الحديدة *القضاء على مرتزقة في عملية إغارة وتدمير آليتين قبالة نجران

بلغ عدد قتلى الجيش السعودي خلال الأسابيع القليلة الماضي 71 قتيلاً بينهم قيادات رفيعة في عمليات للجيش واللجان الشعبية في جبهات جيزان ونجران وعسير.

وبينت إحصائية للإعلام الحربي من وسائل الإعلام السعودية الرسمية وغير الرسمية أن خسائر جيش النظام السعودي تضاعفت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة "سبأ" أن الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى من الجيش السعودي تفوق ما يتم الإعلان عنه في الإعلام السعودي بأضعاف، وذلك لتعمد النظام السعودي التكتم على خسائره للعام الخامس على التوالي من عدوانه على اليمن.

وأشار المصدر إلى أنه رغم تعمد النظام السعودي إبعاد جنوده عن المعارك، واعتماده على مرتزقته من السودان واليمن، يتكبد جيشه خسائر فادحة في الأرواح بصورة مستمرة في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية.

إلى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، مساء الخميس، طائرة مقاتلة بدون طيار معادية أمريكية الصنع في الساحل الغربي.

وأفاد مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة بدون طيار مقاتلة كانت تقوم بأعمال عدائية في جبهة الساحل الغربي. وأوضح المصدر أن الطائرة التي تم إسقاطها من طراز "MQ9" أمريكية الصنع.

وكان الجيش واللجان الشعبية أسقطوا في وقت سابق الخميس طائرة تجسس معادية قبالة السديس في نجران.

يذكر أن الدفاعات الجوية أسقطت في منتصف مايو الماضي طائرة مقاتلة بدون طيار أمريكية الصنع من طراز "MQ9 "تابعة لقوى العدوان جنوب العاصمة صنعاء بصاروخ مناسب.

يشار إلى أن طائرة" MQ9" هي طائرة تجسسية بدون طيار ذات قدرات تكنولوجية عالية تنتجها شركة جنرال أتوميكس الأمريكية بغرض استخدامها أيضا كقاذفة للصواريخ في القتال. وهي تستخدم في سلاح طيران الولايات المتحدة وفي سلاح طيران المملكة المتحدة، وقد استخدمت سابقا في ضرب مواقع بأفغانستان.

في غضون ذلك لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وجرح آخرون، الجمعة، في عملية إغارة وتدمير آليتين عسكريتين لهم قبالة نجران.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر تم خلالها التنكيل بالعدو ومصرع وجرح العديد منهم.

وأضاف المصدر أن وحدة الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية دمر آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر قبالة نجران، مؤكدا مصرع طاقمها.

كما تم تفجير آلية سعودية ثانية محملة بالمرتزقة في صحراء الأجاشر ما أسفر عن مصرع طاقمها.

وكان الإعلام الحربي قد عرض، الخميس، مشاهد جديدة وثق فيها جانبا العملية العسكرية الواسعة التي نفذها المجاهدين بقطاع نجران.

وأظهرت المشاهد والصور خسائر الجيش السعودي ومرتزقته في نجران بالعملية العسكرية النوعية التي نفذها الجيش واللجان من مسار الصوح والسيطرة على عدد من المواقع وتدمير مواقع أخرى، كما تظهر الصور عدد من الآليات العسكرية التي تم تدميرها خلال العملية.

كما أطلقت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية الخميس صاروخ "زلزال1" وعدد من القذائف على تجمعات لمرتزقة العدوان في الجوف.

وأكد مصدر عسكري مصرع عدد من مرتزقة العدوان جراء استهداف تجمعاتهم في منطقة القعيف بصاروخ "زلزال1" وعدد من قذائف المدفعية.

وفي وقت سابق شن الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في جبهة الحلو بالمصلوب تمكنوا خلالها من تكبيد المرتزقة خسائر في صفوفهم.

بموازاة ذلك قُتل وأصيب 15 من مرتزقة الجيش السعودي، الخميس، برصاص الجيش واللجان الشعبية في عسير.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان تمكنت من قتل وجرح 15 مرتزقا بعمليات قنص في مجازة.

وكانت وحدة الدروع للجيش واللجان قد تمكنت الاربعاء من تدمير ثلاث مدرعات للمرتزقة بصواريخ موجهة بذات الجبهة.

من جانب آخر استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب أخرون مساء الخميس، بنيران قوى الغزو والمرتزقة في مدينة الحديدة.

وأفاد مصدر محلي عن استشهاد امرأة مسنة وطفلة ورجل وإصابة امرأتين ورجل بإصابات بليغة إثر قصف مدفعي لقوى الغزو والمرتزقة على الأحياء السكنية في شارع الشهداء بمديرية الحالي.

وأضاف المصدر أن قوى الغزو قصفت بشكل مكثف الأحياء السكنية شرق مدينة الحديدة وجنوبها.

وتواصل قوى الغزو والعدوان خرق اتفاق السويد الخاص بالحديدة، متسببة في سقوط شهداء وجرحى من المواطنين وتدمير منازل.