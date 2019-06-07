كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تفاصيل اختطاف عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "أف بي آي" العالم الفلسطيني البروفيسور، عبد الحليم الأشقر، وتسليمه لكيان الاحتلال دون إجراءات قانونية أو علم محاميه.

وقالت المنظمة إنه وبعد الإفراج عن الأشقر منذ أكثر من سنة وضع تحت الإقامة الجبرية بانتظار ترحيله إلى دولة تسمح باستقباله بعد إجباره على التخلي عن جنسيته الأمريكية بشكل تعسفي وعلى الرغم من توافر هذه الدولة إلا أن سلطات الهجرة كانت تسوف بمنحه الإذن للسفر.

وأعلنت حركة حماس، الخميس، أن الولايات المتحدة سلمت كيان الاحتلال، الأربعاء، العالم الفلسطيني الأشقر، بعد اعتقاله في سجونها 11 عاما.

وأضافت المنظمة أن إدارة الهجرة استدعت الأشقر قبل أيام إلى مقر إدارة الهجرة هو وشقيقته، وبعد انتظار دام أربع ساعات جاء موظف الهجرة وأخبر شقيقته بأن عليها أن تغادر لأنه غادر على طائرة برفقة عملاء فدراليين إلى الكيان الإسرائيلي.

ووفق المعلومات التي توافرت للمنظمة فإن الطائرة التي أقلت الأشقر توقفت في فيينا ووصلت فلسطين المحتلة الأربعاء الخامس من حزيران/ يونيو 2019، وهو الآن في أحد السجون الإسرائيلية حيث تنوي السلطات الإسرائيلية إعادة محاكمته، بحسب تعبيرها.

وأكدت المنظمة أن هذا التصرف "مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية ويعكس الفوضى القانونية في ظل إدارة الرئيس ترامب التي عصفت بكافة قواعد القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان"، حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

وتابعت بأن تسليم الأشقر من دون علم عائلته ومحاميه ليتسنى لهم الاعتراض على هذه القرار خرق فاضح للقوانين الأمريكية التي تتيح بشكل قاطع لكل إنسان التظلم من أي قرار يمس سلامته وحريته ويلحق أضرارا به وبعائلته.

في السياق دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة تسليم السلطات الامريكية البروفيسور الفلسطيني عبد الحليم الاشقر للكيان الاسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان صحفي "إن هذه الخطوة العدائية للشعب الفلسطيني، تعكس مدى الشراكة في العدوان على شعبنا بين الاحتلال والولايات المتحدة وتربصهما بأبناء شعبنا واستهدافهما لقياداته ونخبه العلمية والسياسية، وهي خطوة تدلل كذلك على انعدام العدالة وانحطاط القيم الحقوقية لدى الادارة الامريكية، التي تمعن في تجاوز قيم العدالة بتسليم البروفيسور عبد الحليم الأشقر بعد قضائه مدة حكم دام 11 عاما في سجونها".

ودعت الجهاد الإسلامي لتضافر الجهود من أجل حرية البروفيسور عبد الحليم الاشقر وحمايته من البطش الصهيو أمريكي، حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

من جهة اخرى استنكر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر، الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين، والتي تأخذ منحى خطيرا جدا وغير مسبوق، بهدف تفريغهم من محتواهم الوطني والإنساني، وخلق حياة يومية لهم في غاية التعقيد.

وقال اللواء أبو بكر، في بيان الجمعة، إن" إسرائيل" تجند كل طاقاتها لخلق واقع جديد في سجون ومعتقلات الاحتلال، حيث تستغل كل الظروف للتفرد بالأسرى والانتقام منهم ومن عائلاتهم، حتى أن ذلك أصبح مساحة تنافسية بين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.

وأضاف أبوبكر "يوميا هناك اقتحامات للسجون والمعتقلات، كما أنه يتم نقل عدد كبير من المعتقلين من سجن لآخر، حيث لا يرغب الاحتلال في مشاهدة أي نوع من الاستقرار في صفوف الحركة الأسيرة، وما حدث في سجن عسقلان ليلة العيد من تعليمات الإدارة وشرطة السجن بعدم إحياء عيد الفطر يؤكد عنصرية وفاشية حكومة الاحتلال".

وحيا اللواء أبو بكر الأسرى والأسيرات والمحررين وعائلاتهم، وهنأهم بحلول العيد، متمنيا أن يأتي العام المقبل وهم بيننا جميعا، وقد تحققت إرادتنا بالحرية والاستقلال.

في سياق آخر، أكد نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير حسن العويوي، المضرب عن الطعام منذ 66 يوما من معتقل "نيتسان الرملة" إلى مستشفى "برزلاي" بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

وذكر النادي، في بيان، أن الأسير العويوي نقل إلى المستشفى لتردي وضعه الصحي نتيجة إضرابه عن الطعام منذ الثاني من أبريل الماضي رفضا لاعتقاله الإداري، مشيرا إلى أن الأسير العويوي من مدينة الخليل، ومتزوج وأب لثلاثة أطفال.

والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

إلى ذلك نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، حاجزا عسكريا على شارع جنين- حيفا عند مدخل بلدة اليامون غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، واعتقلت شابا.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الحاجز الاحتلالي أعاقوا تحركات المواطنين ودققوا في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في أزمة مرورية في المنطقة، كما اعتقلت شابا من قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، أثناء عبوره حاجز الحمرا في الأغوار.

من ناحية أخرى، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين بمنطقة غزيوي في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل من الوصول إلى أراضيهم لجني محاصيلهم الزراعية.

وأفاد منسق اللجان الشعبية في مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة راتب الجبور، أن جنود الاحتلال منعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية القريبة من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين لجني محاصيلهم.

فيما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف العمل ووضع اليد على قواعد لمد خطوط كهرباء الضغط العالي في منطقه بيرين شمال مدينه يطا جنوب الضفة، مخصصة لتزويد سكان تلك المنطقة بالكهرباء.

وأفاد الجبور بأن قوات الاحتلال داهمت، المنطقة الواقعة جنوب الخليل، ووضعت الإخطارات، معتبرا أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاحتلالية التي تهدف للاستيلاء على أراضي المواطنين وتوسيع رقعة الاستيطان من خلال الضغط على السكان وأصحاب الأرض من الفلسطينيين لدفعهم على الرحيل.

كانت قوات الاحتلال اقتلعت واستولت في وقت سابق من هذا الشهر على شبكة المياه التي تزود سكان تلك المنطقة.