أكدت مصادر أمنية عراقية الجمعة مقتل شخص واحد، وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم على قرية تابعة لمدينة الطارمية شمال بغداد.

وقال مصدر لقناة "السومرية نيوز" إن "مسلحين هاجموا قرية النباعي التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة بجروح".

كما أفاد المصدر بأن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما نقلت الجثة إلى الطب العدلي".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن مقتل أربعة عناصر من القوات الأمنية بهجوم مسلح أثناء عملية تفتيش بحثا عن مطلوبين فجروا عبوة ناسفة على دراجة تابعة للأجهزة الأمنية في الطارمية، مؤكدة تمكن قواتها من القضاء على ثلاثة منهم.من جانب آخر أفاد مصدر محلي بأن الحشد الشعبي أعاد انتشار قواته في تكريت.

من جهتها أعلنت قيادة الحشد الشعبي أن عملية استمرت 14 يوماً بالتنسيق مع العمليات المشتركة أدت إلى إعادة الأمن إلى آمرلي جنوب كركوك بعد ظهور بعض العصابات هناك.

ووفق قيادة عمليات الحشد فإن العملية أدت إلى اعتقال 12 متهماً ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة.

وفي سياق آخر أفاد مصدر عسكري بأن مسلحي داعش هاجموا قرية حفتعار في قضاء داقوق جنوب كركوك بعد عملية حرق طاولت المزارع.

وقال المصدر إن عناصر داعش يحاولون العودة إلى أخذ الأتاوات والضرائب من مزارعي سنجار ويعمدون إلى إحراق المزروعات.