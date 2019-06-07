شن الجيش السوري، صباح الجمعة، هجوما معاكسا على مواقع مسلحي "جبهة النصرة" في 3 قرى، كان قد أخلاها ليل الخميس بريف حماة الشمالي.

وقال مصدر عسكري في حماة إن عملية الجيش، التي ما زالت مستمرة في هذه الأثناء، تم خلالها القضاء على العشرات من مسلحي "هيئة تحرير الشام" و"جيش العزة" وحلفائهما.

وأضاف المصدر إن الجيش السوري بدأ عملية التقدم البري باتجاه بلدة كفرهود وتل الملح بريف حماة الشمالي، وتمكن من استعادة السيطرة عليها بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

كما ذكر المصدر أن العمل جار لتطهير المزارع الفاصلة بين تل ملح وقرية الجبين، وبذلك يكون قد حرر جميع المواقع التي أخلاها الخميس.

وأشار إلى أن قوات الجيش استقدمت تعزيزات عسكرية ضخمة استعدادا للهجوم المعاكس، مشيرا إلى أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك قام بعملية تمهيد ناري كثيف طالت خطوط إمداد المسلحين في المنطقة وتحديدا على محاور الزكاة والأربعين واللطامنة وكفرزيتا.

وكانت قوات الجيش السوري أخلت ليل الخميس بعض مواقعها إثر هجوم عنيف شنه تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وحلفائه على محوري تل الملح والجبين وكفرهود بريف حماة الشمالي.

وقام مسلحو "هيئة تحرير الشام" وحلفائها بشن هجوم عنيف، مساء الخميس، استعملوا خلاله عددا كبيرا من الانتحاريين "المالديف" والصينيين، سبقه استهداف مكثف لمواقع الجيش السوري في المنطقة بعدد كبير من القذائف الصاروخية بالإضافة إلى استهدافه مدينة محردة.

وتنتشر في ريف حماة الشمالي عدة فصائل مبايعة لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) ومن أبرزها "جيش العزة" الذي يسيطر على قرى وبلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين والزكاة والأربعين، والذي يضم في صفوفه مقاتلين من الصين والشيشان وأوزبكستان ينتشرون شمال غربي سوريا، وخاصة في ريف حماة الشمالي وسهل الغاب والمناطق المحيطة به.

إلى ذلك عثرت الجهات المختصة خلال تمشيطها المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من بينها أمريكي الصنع في محيط بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وأفاد مصدر في الجهات المختصة في تصريح لمراسل سانا في القنيطرة بأنه استكمالا لعمليات تمشيط القرى والبلدات المحررة من الإرهاب بريف القنيطرة تم اليوم العثور على مستودع يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من بينها أمريكي الصنع من مخلفات الإرهابيين في محيط بلدة جباثا الخشب.

وأشار المصدر إلى أن الأسلحة كانت مخبأة بحفرتين تحت الأرض على مقربة من الشريط الشائك مع الجولان السوري المحتل في منطقة الشحار بأحراج جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي وشملت كميات كبيرة من الذخائر المتنوعة وقذائف المدفعية والدبابات والصواريخ المضادة للدروع وأجهزة رؤية ومناظير ليلية وألغاما مضادة للآليات وبطارية إطلاق صواريخ “تاو” أمريكية الصنع ورشاشات متوسطة وبنادق آلية.

ولفت المصدر إلى حجم الارتباط بين التنظيمات الإرهابية والكيان الصهيوني من خلال قيام الإرهابيين بطمر الأسلحة في الموقع المذكور وعلى مرأى وحماية وتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وعثرت الجهات المختصة الاثنين الماضي على أسلحة وذخائر وقذائف متنوعة وطائرة مسيرة وصواريخ تاو أمريكية من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية.

هذا وفي انتهاك جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد استهدفت المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية منازل المواطنين في عدد من مدن وبلدات ريف حماة الشمالي.

وأفاد مراسل سانا في حماة بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدة اللطامنة ومحيطها اعتدت مساء الخميس بالقذائف الصاروخية على منازل المواطنين وممتلكاتهم في مدينة محردة وبلدتي جبين وتل ملح بالريف الشمالي.

وأشار المراسل إلى أن الاعتداءات الإرهابية ألحقت أضرارا مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وتسببت اعتداءات المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبى الخميس بعدد من القذائف الصاروخية على الأحياء السكنية فى مدينة محردة بحدوث دمار ببعض منازل الأهالي والبنى التحتية.

إلى ذلك بين مراسل سانا أن وحدات الجيش العربي السوري العاملة بالريف الشمالي ردت على مصادر إطلاق القذائف برمايات مدفعية وصليات صاروخية دمرت خلالها عددا من منصات الإطلاق وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.