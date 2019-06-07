أحبطت قوات الأمن المصرية بالتعاون مع القوات الجوية هجوما شنته عناصر إرهابية على عدة أكمنة للشرطة، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة شمال سيناء.

وافادت مصادر أمنية مصرية أن "قوات الأمن نجحت في القبض على ستة إرهابيين هاجموا نقاطا أمنية في توقيت متزامن"، فيما لا زالت القوات الخاصة تجري عمليات تمشيط واسعة النطاق على طريق العريش الدولي بمعاونة من سلاح الجو المصري.

وأوضح مصدر أمني أن "الكمائن التي تم استهدافها من قبل الإرهابيين، تقع قرب كمين بطل 14 الذي هوجم أول أيام عيد الفطر"، مشيرا إلى أن "المجموعة المهاجمة استخدمت قاذفة "آر بي جي" وأسلحة آلية في محاولة منها لتكرار ما حدث الأسبوع الماضي، بيد أن يقظة القوات والتنسيق المستمر بين القطاعات الأمنية وسرعة رد الفعل حال دون ذلك".

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت مقتل 8 من أفراد الشرطة في مدينة العريش شمال شرقي سيناء، والقضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش لمهاجمي كمين أمني فجر الأربعاء.

وبعد الحادث، أعلنت الداخلية المصرية تصفية 14 إرهابيا في العريش، ضالعين في الهجوم ذاته.