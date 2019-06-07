  • الجمعة ٣ شوال ١٤٤٠
  • الجمعة , يونيو 07, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254894 تاريخ النشر: حزيران 07, 2019 الوقت: 19:26 الاقسام: عربيات  
الرئيس الجزائري: سأضمن الظروف لإجراء انتخابات نزيهة وناجحة

الرئيس الجزائري: سأضمن الظروف لإجراء انتخابات نزيهة وناجحة

وجّه الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح مساء الخميس خطاباً إلى الشعب الجزائري قال فيه دُعوت للحوار وسأضمن الظروف لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ويجب أن نضمن نجاحها، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الجزائري.

وأضاف بن صالح "هذا الوضع يلزمني بالاستمرار في تحمل المسؤولية لغاية انتخاب رئيس للدولة"، داعياً الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى "اختيار سبيل الحوار الشامل للوصول إلى مسار توافقي".

بن صالح رأى أن تنظيم انتخابات رئاسية دون إضاعة الوقت هو السبيل الأوحد والأكثر نجاحاً على المستوى السياسي.

وكان موقع "الجزائر الآن" قد نقل عن الرئيس بن صالح بأنه سيتعهد بتنفيذ نتائج الحوار الوطني بما فيها إنشاء سلطة وطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات، مشيراً إلى أنه سيوجه دعوة إلى حوار وطني دون قيد أو شرط خلال خطابه.

وأشار الموقع إلى أن بن صالح سينفذ خارطة طريق الجيش بعدم إشرافه على الحوار الوطني بل ستكون المهمة لشخصيات وطنية.

وكان المجلس الدستوري في الجزائر قد أعلن في 2 حزيران/ يونيو الجاري استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/ يوليو المقبل.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 23/6422 sec