كشفت الشيخة القطرية مريم آل ثاني عن قيام سلطات الدوحة بإلقاء القبض على 3 جواسيس كانوا يعملون داخل شبكة قنوات "بي إن سبورت" وهم مسؤولون عن جرائم تسريب شفراتها والتشويش على البث.

الشيخة القطرية ذكرت عبر حسابها على موقع "فيسبوك" بعض أسماء المتورطين وهم علي محمد سالم مصري الجنسية مدير قطاع التشغيل في "بي إن سبورت"، مشيرة الى أن راتبه كان 000/142ريال قطري (39 ألف دولار) شهريا وهو الرأس الٌمدبر للتشويش في بطولات كأس العالم.

وأضافت أن هناك متهمين آخرين هما عمر شوك لبناني الجنسية وهو مدير غرفة التحكم وراتبه 000/95ريال قطري (26 ألف دولار) شهريا، ووليد عبدالعزيز مصري الجنسية وهو مدير التشفير وراتبه 000/80 ريال قطري (22 ألف دولار) شهريا.

وختمت بالإشارة إلى أن المذكورين تم القبض عليهم في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، والعقوبة المتوقعة بحقهم وفقا للقانون هي "المؤبد".