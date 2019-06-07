أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إصراره على ترسيخ إنتماء الجاليات اللبنانية في العالم إلى لبنان عبر إقرار قانون إستعادة الجنسية، الذي دخل حيّز التنفيذ منذ أكثر من عام، معيدا الحق لمن فقده، مشيرا الى الاوضاع الاقتصادية في بلاده.

وقال الرئيس عون في كلمة له خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي عقد في بيروت الجمعة: إن "المغتربين هم فخر لوطنهم، ليس فقط بإبداعاتهم وسيرتهم وإنجازاتهم على مستوى العالم، بل أيضا بكونهم نموذجا للتعايش بين الأمم"، واعتبر أن "ميزتهم هي أنهم أبناء مجتمع تعددي تعلم كيف يعيش إختلافه وكيف يحترم حق الآخر بالوجود وبالإنتماء وبالتعبير".

وشدد عون على أنه "إزاء التطرّف السائد الذي يولّد الإرهاب، يأتي دور لبنان في النموذج الذي يمكن أن يقدمه للعالم، خصوصا بعد التجارب التي سبق أن عاشها وعلمته كيف يعيش تعدديته، وأن الاختلاف حق، والحوار وحده هو طريق الخلاص والسلام"، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

ولفت إلى ان "لبنان يكافح اليوم للنهوض من أزمات مزمنة متراكمة خصوصا في الميدان الاقتصادي، ولكنه يسلك درب التعافي"، مشيرا إلى أن "كل جهد من المنتشرين اللبنانيين، سيساعده دون شك على المضي قدما في هذه الدرب".