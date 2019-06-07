قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة: إن الثقة في الدولار تتراجع، وذلك خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأضاف بوتين: أنه ينبغي تعزيز دور المؤسسات الاقتصادية الدولية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الثقة العالمية بالعملة الأمريكية آخذة في التناقص.

وقال "من الضروري زيادة كفاءة منظمة التجارة العالمية، وملئها بمعاني جديدة، مع مراعاة مبادئ التفاعل والمنافسة بين البلدان بنماذجها التنموية المختلفة".

وقال بوتين، "بالطبع، ليس فرض قانون واحد على الجميع، ولكن قبل كل شيء تنسيق المصالح الاقتصادية الوطنية".

وتابع "مبادئ التفاعل والمنافسة والتعاون بين البلدان بنماذجها وميزاتها واهتماماتها الإنمائية المختلفة. وينبغي أن يتم تطوير هذه المبادئ بأقصى درجات الصراحة والديموقراطية. على هذه الأسس، من الضروري تكييف منظمة التجارة العالمية مع الواقع الحديث للتجارة العالمية. وملئها بمعانٍ جديدة وبمحتوى المؤسسات الدولية الأخرى".

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2019، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 6 إلى 8 يونيو/ حزيران الجاري. وتعتبر وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" شريكاً إعلاميا للمنتدى.

وأعلن بوتين أن التجارة العالمية لم تعد المحرك المطلق للاقتصاد العالمي، وأن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الحروب التجارية".

وقال بوتين خلال الجلسة الختامية لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي العالمي: "في الواقع، لم تعد التجارة العالمية هي المحرك المطلق للاقتصاد العالمي، والمحرك الجديد، الذي من المفترض أن تلعب التقنيات الحديثة دوره، لا يزال قيد التصحيح ولم يبدأ العمل بكامل طاقته. علاوة على ذلك، فقد دخل الاقتصاد العالمي في مرحلة الحروب التجارية ومستوى متزايد من الحمائية - سواء المباشرة أو المخفية".

وتنظم فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي منذ عام 1997، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، إلى جانب سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء. ويطلق على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي اسم "منتدى دافوس الروسي"، نظراً لحجمه ومستوى المشاركين فيه.

وتعقد فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - 2019 في الفترة 6-8 حزيران/يونيو الجاري.

وكان بوتين، قد علق في المنتدى الاقتصادي الدولي، الخميس، على الأزمة بين أمريكا وشركة "هواوي" الصينية: "يحاولون بشكل غير مسبوق إخراج هواوي من السوق، وهذه بداية حرب تكنولوجية جديدة".

وقال بوتين: "الوضع المحيط بشركة هواوي، على سبيل المثال، يحاولون ليس فقط مضايقتها، ولكن أيضًا إخراجها من السوق العالمية بشكل غير مسبوق. في بعض الأوساط يُطلق على ما يحدث أول حرب تكنولوجية في العصر الرقمي".

وتتهم الولايات المتحدة "هواوي" بالتجسس وخرق العقوبات التجارية المفروضة على إيران وسرقة الملكية الفكرية. وتشكك هواوي في كل الإتهامات الموجّهة.

وحثت واشنطن حلفاءها على عدم استخدام تكنولوجيا هواوي لبناء الجيل الخامس من شبكات الاتصالات بسبب مخاوف من أن تكون أداة تستخدمها الصين للتجسس.

وواجهت "هواوي" مؤخرا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف آب/أغسطس الماضي، سنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تشريعا يحظر على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات هواوي، و "زد تي إي"، وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأميركي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة بدعوى تعريضها أفراد الجيش، ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.