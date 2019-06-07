حزب العمال المعارض يحرم حزب بريكست من أهم مقعد في برلمان بريطانيا

احتفظ حزب العمال البريطاني المعارض بمقعد برلماني له في شرق إنجلترا يوم الجمعة متفوقا بفارق يقل عن 700 صوت على حزب بريكست بزعامة نايجل فيراج.

وبدأ حزب بريكست نشاطه في أبريل نيسان وفاز في انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا الشهر الماضي مستغلا مشاعر الغضب من فشل رئيسة الوزراء تيريزا ماي في تحقيق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر.

وكان الحزب يأمل في أن يعيد الكرة بالفوز بأول مقعد له في البرلمان من خلال انتخابات مدينة بيتربورو التي أيدت الخروج من الاتحاد في استفتاء عام 2016 بنسبة 61 في المئة مقابل 39 في المئة.

وفازت ليزا فوربس مرشحة حزب العمال بعدما جنت 10484 صوتا مقابل 9801 صوت لحزب بريكست الذي كانت المراهنات ترجح كفته. وحل المحافظون بزعامة ماي في المركز الثالث لحصولهم على 7243 صوتا.

وقالت فوربس في خطاب فوزها: رغم تباين الآراء في المدينة فإن حقيقة أن حزب بريكست قوبل بالرفض هنا في بيتربورو تظهر أن سياسة الانقسام لن تنتصر.

الكرملين يقول لبريطانيا: لن نغير سلوكنا

من جانب آخر نقلت وكالات أنباء روسية يوم الجمعة عن الكرملين قوله إن بريطانيا مسؤولة عن تضرر العلاقات مع روسيا وذكرت أنه رفض دعوتها لموسكو بتغيير سلوكها على الساحة الدولية.

كانت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد قالت يوم الخميس إن العلاقات بين بريطانيا وروسيا لا يمكن أن تتحسن إلا إذا غيرت موسكو سلوكها.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله ”لا، لن نغير من سلوكنا لأن كل ما تريده روسيا هو علاقات تأتي بالنفع على الطرفين وتضع في الحسبان مصالح بعضنا البعض“.