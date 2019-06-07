أكد مديرعام وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء "إرنا"، ضياء هاشمي، على تطوير العلاقات مع أرمينيا في جميع المجالات خاصة الإعلامية.

وخلال لقائه اليوم الجمعة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، على هامش الملتقى الاقتصادي المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا، ثمّن هاشمي تطوير التعاون بين ايران وأرمينيا، لافتاً الى المشاورات مع النظراء الأرمينيين وتبادل زيارات الوفود الإعلامية بين البلدين.

وأکد على ضرورة رفع مستوى التعاون الإعلامي بين "إرنا" ووسائل الإعلام الأرمينية الى جانب سائر المجالات، وقال: ان تطوير التعاون الإعلامي سيفضي بالتأكيد لنمو وتطوير التعاون في سائر المجالات، فضلاً عن التعميق المتزايد للعلاقات بين الشعبين.

من جانبه، رحب رئيس وزراء أرمينيا، خلال اللقاء، بالأفكار المطروحة من جانب مدير عام "إرنا".

یذكر أن الملتقى الاقتصادي الدولي الـ23 في سان بطرسبورغ بدأ أعماله أمس الخميس بحضور مندوبين من أكثر من 140 دولة في العالم من ضمنهم مديرعام "إرنا".