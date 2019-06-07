وكتب همتي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام)، الخميس: "بما أنه لم يكن مسموحاً للبنك المركزي لغاية اليوم شراء السندات الحكومية، فان أسعارها كانت تحدد في المعاملات بين ناشطي السوق ومن البديهي أن السعر يشتمل أيضاً درجة من أثمان الخطورة؛ ولكن مع دخول البنك المركزي وعمليات السوق المفتوحة فقد انخفضت هذه الأثمان وأصبح معدل الخصم بين البنوك يأتي في نطاق السعر المحدد من قبل البنك المركزي".

وأضاف رئيس مجلس النقد والإئتمان: "من البديهي أن هنالك حاجة لحجم من السندات الحكومية لإنجاز عمليات السوق المفتوحة لأنه بعد تنفيذ هذه الأداة لا يتم إعطاء أي أوراق نقدية للبنوك من دون شراء السندات، لذا فان وجود السندات هو الشرط اللازم لهذه العمليات؛ ولكن لا يعني ذلك تكليف الحكومة بإصدار السندات".

وأكد همتي: "انه بناء على ذلك، فانه على الحكومة أن تبادر إلى إصدار السندات وفقاً لحاجة ميزانيتها وفي ضوء أوضاع عجلة الاقتصاد وضرورة الاستقرار المالي والديون المترتبة عليها". واعتبر "الهدف الأساس من سياسة التحول نحو عمليات السوق المفتوحة والسيطرة على نسبة الربح قصير الأمد هو السيطرة على التضخم، لأن التركيز على السيطرة على إجمالي النقد (الميزانية العامة للبنك المركزي) خلال العقود الأخيرة لم يستطع السيطرة على التضخم بصورة مستديمة". وأضاف: "من البديهي أن الهدف من هذه العمليات ليس تنفيذ سياسة توسع نقدية، بل ايجاد تغيير بنيوي في قناة انتقال السياسة النقدية؛ وبطبيعة الحال فان البنك المركزي يسعى للاصلاح وتنقية الميزانية العامة للبنوك؛ وفي الواقع فان الهدف الأساس هو حفظ الاستقرار الاقتصادي والذي يعد بحد ذاته الحاجة المبدئية لزيادة النمو الاقتصادي بعيد الأمد".