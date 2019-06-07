  • الجمعة ٣ شوال ١٤٤٠
  • الجمعة , يونيو 07, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254880 تاريخ النشر: حزيران 07, 2019 الوقت: 15:59 الاقسام: اقتصاد  
"بنك كونلون" الصيني يبدأ نشاطه في إيران

"بنك كونلون" الصيني يبدأ نشاطه في إيران

أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والتعدين الايرانية، بدرام سلطاني، عن بدء نشاطات (بنك كونلون) الصيني في ايران.

وأوضح سلطاني، في تغريدة له، ان (بنك كونلون) أعلن عن قراره بمواصلة التعامل مع ايران لغاية انتهاء العام الميلادي الحالي، وفقط عبر استخدام عملة (اليوان) الصينية ومع رعاية الحظر الأمريكي إزاء البضائع والأشخاص وشركات النقل والبنوك في البلاد.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1586 sec