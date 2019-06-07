وقال باقرزادة، في تصريح أدلى به لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان الرحلات الجوية بين مشهد وطاجيكستان التي كانت قد توقفت عدة أشهر قد إستؤنفت يوم الخميس وجرت أول رحلة بطائرة (بوينغ 737) تقل 90 راكباً بواسطة شركة (وارش) الايرانية للطيران. وأوضح بأنه ستكون هنالك رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم خميس من مشهد إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبة ذهاباً وستكون هناك رحلة واحدة إياباً في اليوم ذاته.