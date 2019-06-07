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رقم الخبر: 254877 تاريخ النشر: حزيران 07, 2019 الوقت: 15:55 الاقسام: رياضة  
أحلام إنترميلان تلاحق ثلاثي ريال مدريد

أحلام إنترميلان تلاحق ثلاثي ريال مدريد

عاد المدير الإداري لنادي إنتر ميلان بيبي ماروتا والمدير الرياضي بييرو أوسيليو يوم الخميس من العاصمة الإسبانية مدريد ، بعد الذهاب لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير السبت الماضي ، بجانب متابعة بعض الصفقات الموضوعة على جدول أعمال النادي لسوق الانتقالات الصيفية.

وقالت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” إن إنتر ميلان يتابع عدداً من لاعبي ريال مدريد المجبر على بيع بعض من لاعبيه بعد الصفقات التي عقدها مثل لوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو والتي يسعى لاتمامها مثل بول بوجبا وإدين هازارد وكرييستيان إيركسن.
ونقلت القناة التلفزيونية الإيطالية عن مراسلها جيانلوكا دي مارزيو أن حلم إنتر ميلان يتمثل بالتوقيع مع الجناح الإسباني ماركو أسينسيو واستعادة لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بجانب التفكير في تعزيز خط الدفاع بالإسباني ناتشو فيرنانديز.
ولعب ماتيو كوفاسيتش مع الإنتر من عام 2013 حتى عام 2015 ، قبل انتقاله إلى ريال مدريد ، لكنه لعب سنة إعارة لم تكن ناجحة في تشيلسي خلال الموسم الماضي ، ويسعى ريال مدريد للتخلص منه.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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