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رقم الخبر: 254875 تاريخ النشر: حزيران 07, 2019 الوقت: 15:55 الاقسام: رياضة  
تشيلسي يقدم استئنافه بشأن الحرمان من التعاقدات

تشيلسي يقدم استئنافه بشأن الحرمان من التعاقدات

أكدت نادي تشيلسي الإنجليزي بشكلٍ رسمي تقديم استئافاً لمحكمة التحكيم الرياضي “كاس” ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بحرمانه من دخول فترة الانتقالات الصيفية لفترتين متتاليتين.

ونشر النادي اللندني بياناً رسمياً صباح اليوم الجمعة أكد من خلاله تقديم الاستئناف بشكلٍ رسمي ، كما نقلت الصحافة البريطانية ووسائل إعلامها.

وجاء في البيان الذي أصدره النادي اللندني “محكمة التحكيم الرياضي “كاس” سجلت طعناً قدمه نادي تشيلسي لكرة القدم ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب حظر النادي من التوقيع مع اللاعبين خلال فترتي الانتقالات الصيفية لعام 2019 والشتوية لعام 2020″.

وكان تشيلسي قد تعرض لهذه العقوبة بسبب توقيعه مع لاعبين أجانب شباب بطريقة غير قانونية.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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