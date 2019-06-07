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رقم الخبر: 254874 تاريخ النشر: حزيران 07, 2019 الوقت: 15:52 الاقسام: رياضة  
أتلتيكو يوضح حقيقة المفاوضات مع برشلونة لضم جريزمان

أتلتيكو يوضح حقيقة المفاوضات مع برشلونة لضم جريزمان

كشف إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد عن رأيه بخصوص مستقبل المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان ، وفي نفس الوقت أوضح حقيقة المفاوضات مع برشلونة من أجل التوقيع مع اللاعب.

وأعلن أنطوان جريزمان رحيله عن أتلتيكو مدريد منذ عدة أسابيع ، وتنخفض قيمة الشرط الجزائي في عقده من 200 إلى 120 مليون يورو في بداية شهر يوليو القادم ، وهذا دفع عدة أندية للتوقيع معه مثل برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

وقال إنريكي سيريزو في حوار مع راديو “أوندا سيرو” الإسبانية “جريزمان قام بعمل رائع في الأعوام الخمسة الماضية ، لدينا علاقة جيدة ولطيفة وجديرة بالثقة ، كنت متأكداً من بقاءه لكن ما حصل كان معقداً ، لكنه كان رجلاً هنا وألتزم بالبقاء والآن يريد المغادرة”.

وسئل الرئيس إذا كان قد تلقى اتصالات من برشلونة للتوقيع مع جريزمان دون العودة للشرط الجزائي ، مجيباً أن “برشلونة لم يتصل بنا أحد من برشلونة ، لا أعرف أين سيذهب وهذا الأمر لا يهمني”.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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