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رقم الخبر: 254873 تاريخ النشر: حزيران 07, 2019 الوقت: 15:56 الاقسام: رياضة  
منتخب البرازيل يفوز بصعوبة على منتخب ايران الوطني
ضمن دوري الكرة الطائرة للأمم

منتخب البرازيل يفوز بصعوبة على منتخب ايران الوطني

فاز المنتخب البرازيلي للكرة الطائرة بصعوبة على منتخب ايران الوطني وبنتيجة 3-2، في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة في اليابان بداية الاسبوع الثاني من دوري الامم. وتمكنت ايران من الفوز بالشوطين الاول والثالث وكادت تنهي المباراة في شوطها الرابع لصالحها.

وجاءت نتيجة اشواط المباراة لصالح البرازيل (23-25، 25-16، 21-25، 33-31 و15-10).

وهذه اول خسارة تتعرض لها ايران في الموسم الجديد، اذا كانت قد حققت ثلاثة انتصارات متتالية في منافسات الاسبوع الاول من دوري الامم في الصين الاسبوع الماضي، اذ تغلبت على ايطاليا والصين والمانيا، وصنفت كأفضل فريق في الاسبوع الاول من منافسات دوري الامم بكرة الطائرة.

يذكر ان البرازيل من الفرق القوية حيث فازت في مبارياتها الثلاث الاولى، كما ان سجلها يتضمن الفوز بثلاث ذهبيات أولمبية واحراز 3 ألقاب عالمية، وذهبيتين في بطولة كأس العالم بكرة الطائرة.

يذكر ان ايران والبرازيل إلتقيتا قبل هذه المباراة 14 مرة كان الفوز 11 مرة من نصيب البرازيل و3 من نصيب ايران.

هذا وتلتقي ايران يوم غد السبت مع الارجنتين، ويوم الاحد مع اليابان البلد المضيف.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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