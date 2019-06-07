اعتقل رجل يبلغ من العمر 52 عاماً، لاتهامه بقتل 25 قطة في مدينة برايتون بالمملكة المتحدة، وذلك على خلفية نفوق قطة عثر عليها بجروح خطيرة.

ويأتي الاعتقال عقب تحقيق أجرته شرطة (ساسكس) خلال الأشهر 18 الماضية في مقتل ما لايقل عن 25 قطة وأصيب بعضها بجروح خطيرة، وفقا لجريدة (ديلي ميل).

أجريت تحقيقات حول قاتل القطط في المدينة خلال الفترات الماضية، حيث تم تفريغ الكاميرات في المنطقة، ورؤية الرجل يحمل سلاحا في مكان عام، وأفرج عنه بكفالة حتى 28 يونيو المقبل.

وقال المحقق المفتش كريس طومسون: (لقد علمنا بموت القطط وأجرى الضباط تحقيقاً سريعاً لتحديد الموقف، بينما تم إطلاق سراح الرجل المعتقل بكفالة حيث تستمر التحقيقات، ونحن حريصون على تتبع الشاهد الذي نعتقد أنه قد يحمل معلومات حيوية لتحقيقنا).

تابع تومبسون قائلاً: (نحن نتفهم مدى الألم المحزن الذي خلفته هذه القطط لكل من المالكين والمنظمات المعنية برفاهية الحيوانات، ونحن مصممون على تحديد ما حدث لهم من أجل الحصول على إجابات لأصحابها).

وتجري الشرطة تحقيقات موسعة في محاولة لتحديد هوية قاتل تلك القطط، حيث يعمل في شراكة مع خبير من الكلية البيطرية الملكية لتحديد أسباب القتل، بينما قامت أيضاً بمشاهدة كاميرات المراقبة، وتم الحصول على إفادات من أصحاب القطط.

يأتي التحقيق والاعتقال في برايتون بالمملكة المتحدة، بعد أن أغلقت الشرطة تحقيقاً في نفوق أكثر من 400 حالة في جميع أنحاء لندن، بينما ترى الشرطة أنه لا يوجد دليل قاطع حول وقوع جريمة، مشيرة أن الحالات يمكن أن تكون تمت من تصادم المركبات وهجمات الحيوانات البرية.